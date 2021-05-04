Запущенный в январе текущего года телекоммуникационный спутник Turksat 5A вечером 3 мая занял точку на геостационарной орбите в позиции 31 градус восточной долготы. Об этом агентству «Анадолу» сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По словам министра, системы Türksat 5A будут тестироваться в течение месяца, а после июня спутник планируется задействовать на полную мощность. Новый спутник Türksat 5A будет работать в диапазоне Ku на орбите Земли в течение 30 лет.

Караисмаилоглу заявил, что Турция наращивает темпы космической программы, в том числе в сфере спутниковых технологий.

Что касается услуг вещания и доступа к Интернет, то по словам министра, в стране постоянно модернизируются коммуникационные системы. «Космические технологии и спутниковая связь не менее важны и необходимы для Турции, чем развитая система наземного, воздушного, железнодорожного и морского транспорта», — подчеркнул министр.

Глава Минтранса напомнил и о подготовке к запуску еще одного телекоммуникационного спутника Турции — Türksat 5B.

Спутник планируется вывести на орбиту в четвертом квартале текущего года. Türksat 5В будет работать в диапазоне Ku с точки 42 градуса восточной долготы.

«Зона охвата Turksat 5B — весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северная и Восточная Африка, Нигерия, Южная Африка», — пояснил Караисмаилоглу.

Кроме того, продолжаются работы по созданию отечественного спутника связи Türksat 6A, который будет запущен на орбиту в 2022 году.

Minval.az