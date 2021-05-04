Турция поддерживала и будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана в вопросе освобождения территорий от армянской оккупации.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита в Триполи, передает «Анадолу».

Министр напомнил, что Азербайджан смог добиться деоккупации земель, и обеспечить стабильность на освобожденных территориях.

Касаясь утверждений о вымышленном «геноциде армян» 1915 года, Акар назвал нападки подобного рода в адрес Турции ошибкой и проявлением невежества.

«Турки и армяне на протяжении столетий жили бок о бок. Искажение событий 1915 года не просто ошибка, а удар по попыткам обеспечения мира и стабильности в регионе, налаживания добрососедских отношений. Этим вопросом должны заниматься историки», — подчеркнул Акар.

Министр напомнил, что Турция заявила о готовности открыть свои архивы для историков и призвала Армению и другие страны предпринять аналогичный шаг.

«Искажение исторических реалий недопустимо. Это касается и представителей США. Им бы следовало в первую очередь проанализировать данные Американского национального архива (NARA) по событиям 1915 года», — сказал глава Минобороны.

Minval.az