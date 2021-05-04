Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил стоимость вакцинации от коронавируса взрослого населения планеты. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

По его словам, для вакцинации большинства взрослого населения мира организации потребуется от 35 до 45 миллиардов долларов в следующем году. Он подчеркнул, что эта сумма будет нужна ВОЗ уже в дополнение к необходимым 19 миллиардам долларов на финансирование международной программы ACT Accelerator, которая была запущена для борьбы с пандемией COVID-19.

Гебрейесус считает, что проблемы финансирования глобальных программ вакцинации и борьбы с пандемией коронавирусной инфекции могут быть решены только лидерами стран «Большой семерки» (G7), которые могут выделить значительную часть необходимой суммы для ускорения прививочной кампании в мире.

Minval.az