Французский комик Дьедонне М`Бала направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о предоставлении политического убежища.

«Открытое письмо президенту Турецкой Республики» подготовлено на двух языках, передает «Анадолу».

М`Бала пишет, что вот уже 20 лет подвергается угрозам, шантажу и дискриминации во Франции. Причем нападки в его адрес начались после того, как он подверг критике позицию Израиля по Палестине.

«Я очень люблю французов и всех людей, которых смешил на протяжении 30 лет. Однако некоторые руководители моей страны не ставят граждан в равное положение, и как результат темнокожие подвергаются дискриминации. Я больше не чувствую себя во Франции в безопасности, моя жизнь под угрозой», — говорится в письме в адрес турецкого лидера.

М`Бала подчеркивает, что современная Турция в его глазах — сильное правовое государство, где не допускается любая форма дискриминации и оскорблений, а те, кто пытается совершить противоправные действия несут ответственность по всей строгости закона.

«Я посещал Турцию за последние месяцы несколько раз. Я соприкоснулся с гостеприимством и был сильно впечатлён поведением женщин и мужчин. Я почувствовал в жителях Турции гордость и уважение, которые приходят к человеку с рождения. Гордость и уважение — это единственное, что ищут люди в современном мире. В данной связи прошу вас предоставить мне политическое убежище в Турции, где я смогу жить в гармонии и мире. Уважаемый президент Турции, с уважением и наилучшими пожеланиями прошу принять мою просьбу», — говорится далее в письме.

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