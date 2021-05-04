Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум подтвердила, что при крушении метромоста погибли 15 человек. Ее слова привел телеканал Milenio.

По данным министерства гражданской защиты, медики госпитализировали 34 человека. Спасательная операция продолжается. Ранее сообщалось о 13 погибших и около 70 пострадавших.

Конструкция вместе с поездом рухнула на юго-востоке города в районе станций Оливос и Тесонко.

По словам корреспондента, по пути к станции метро Оливос, у которой произошло ЧП, его обгоняли реанимобили, автомобили национальной гвардии и пожарные. Больше никакой транспорт, за исключением машин спецслужб, к месту происшествия подъехать не может.



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