Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter-аккаунте миллиардера.

«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак», — сообщили супруги.

Билл и Мелинда Гейтс подчеркнули, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. «Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни», — добавили они.

Гейтс женился на Мелинде Френч 1 января 1994 года. У пары трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

Minval.az