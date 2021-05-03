Строительство канала «Стамбул», который соединит Мраморное море с Черным, начнется в конце июня текущего года, сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адыль Караисмаилоглу, сообщает «Спутник» со ссылкой на Sabah.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли строительство канала «Стамбул» спровоцировать землетрясение, министр отметил, что согласно исследованиям, которые провели эксперты, такого риска не существует.

По словам Караисмаилоглу, иностранные и местные инвесторы проявляют интерес к финансированию канала.

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