Система управления огнем VOLKAN-M разработки турецкой компании ASELSAN испытана на танках M60TM.

Глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир заявил, что в Турции продолжаются успешные работы по модернизации танкового парка.

Демир отметил, что танки M60TM, находящиеся на балансе ВС Турции, в рамках модернизации получают отечественные аналоги комплектующих частей, что снижает зависимость страны от импорта оборонной продукции и повышает срок эксплуатации бронетехники.

«Система управления огнем VOLKAN-M тестируется на танках в момент движения. Танки на ходу успешно поразили неподвижные цели», — сообщил глава управления (цитата по «Анадолу»).

Minval.az