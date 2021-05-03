«Это была очень тяжелая новость. Но в то же время важно, чтобы люди прививались. Правда, что происходят подобные ситуации, однако ситуация тяжелая, и вакцина гарантия… С медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию, надо, чтобы все делали прививки», — добавила глава Минобороны.