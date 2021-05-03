Испанский военнослужащий скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca, подтвердила министр обороны Маргарита Роблес.
«В медицинских отчетах, которые нам дали, кажется, нет никакого сомнения, что это было последствием использования вакцины», — заявила министр журналистам.
Она в понедельник посетила 66-й пехотный полк «Америка», где служил Франсиско Перес, который умер от тромбоза вскоре после вакцинации. Роблес встретилась с семьей и сослуживцами погибшего.
«Это была очень тяжелая новость. Но в то же время важно, чтобы люди прививались. Правда, что происходят подобные ситуации, однако ситуация тяжелая, и вакцина гарантия… С медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию, надо, чтобы все делали прививки», — добавила глава Минобороны.
Ранее испанские СМИ сообщали, что капрал сухопутных войск 35-летний Франсиско Перес Бенитес умер 24 апреля в Университетской больнице Наварры от осложнений после вакцинации, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Первую дозу вакцины он получил 7 апреля.

Minval.az