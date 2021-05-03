На региональных выборах в индийском штате Тамилнад побеждает партия, лидером которой является политик по имени Сталин. Об этом сообщает британская Daily Mail.

Отмечается, что такое имя политику дал его отец, убеждённый левый. Родился индийский Сталин в 1953 году, незадолго до смерти своего советского тёзки. Несмотря на бэкграунд имени, индиец, по собственному признанию, является исключительно демократом. В одном из интервью он также рассказал о трудностях, с которыми из-за имени столкнулся в 1989 году во время визита в Советский Союз, где в то время полным ходом шла перестройка и окончательное развенчивание культа личности и эпохи правления Иосифа Сталина.

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