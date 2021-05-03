Саудовская Аравия разрешит путешествовать гражданам, которые невосприимчивы к COVID-19. Перелеты разрешат с 19 мая, сообщает Le Figaro.

Невосприимчивыми к коронавирусу будут считаться граждане, которые были полностью вакцинированы от этой болезни или же если они получили одну дозу вакцины не менее чем за 14 дней до поездки. Также невосприимчивыми считают и тех, кто переболел и выздоровел на протяжении последних шести месяцев.

Смогут путешествовать и саудовцы в возрасте до 18 лет, которые не имеют доступа к вакцинам, если они предоставят страховку, одобренную центральным банком, согласно заявлению министерства.

Такое ослабление карантинных ограничений власти приняли для того, чтоб побудить саудовцев к вакцинации.

Министерство здравоохранения сообщает, что уже было введено более девяти миллионов доз вакцины в стране, где проживает более 34 миллионов человек.

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