Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Европейского союза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

При этом порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами, Еврокомиссия может лишь давать рекомендации в этой сфере.

«Еврокомиссия предлагает государствам ЕС разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях», — говорится в заявлении.

Еврокомиссия также предложила «повысить планку по допустимому количеству новых случаев заражения COVID-19 в третьих странах, чтобы получить возможность расширить список государств, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от вакцинации». Этот список был создан летом прошлого года. Изначально в него вошли 14 государств, однако, по мере распространения второй волны пандемии, он к февралю 2021 года сократился до 7 стран и более не менялся.

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