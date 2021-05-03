Новая стратегическая атомная подлодка проекта 094A «Цзинь» в Китае оснащена новейшими твердотопливными межконтинентальными ракетами JL-3. Их дальность полета превышает 10 тысяч километров, то есть они способны поразить цель в любой точке США, сообщает South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

Субмарина была продемонстрирована на праздновании 72-й годовщины образования ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 30 апреля.

По словам одного из собеседников издания, подлодка 094A — это модернизированная версия судна 094, у которой был исправлен ключевой изъян — шумность — за счет улучшения гидрокинетической и турбулентной систем. Это позволяет субмарине нести более мощные ракеты JL-3 с несколькими ядерными боеголовками. Прежняя версия могла разместить только ракеты JL-2, способные долететь только до северо-восточных территорий США. По мощности JL-2 сравнима с 67 бомбами, сброшенными на Хиросиму. «Теперь вооружение способно покрыть весь американский континент», — отметил источник.

На данный момент в распоряжении китайского флота есть суммарно шесть подлодок модификаций 094 и 094А. Позже будут построены еще два подводных ракетоносца на замену устаревшим субмаринам класса 092.

В будущем Китай планирует создать подводные лодки проекта 096. Они смогут нести 24 ракеты JL-3, это на шесть больше в сравнении с модификацией 094.

Minval.az