«Никакого «геноцида армян» не было. Об этом ясно и точно говорит история», заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в связи с событиями 1915 года.

Он отметил, что политики не могут выступать в роли историков, сообщает АПА.

«У американцев есть национальные архивы. Документов по этому поводу много. Американцы и англичане очень четко говорят в этих документах, что «турки и армяне прожили вместе 500 лет, если мы не будем вмешиваться, не нарушим этот порядок, они будут жить вместе еще 500 лет». Документ в открытом доступе», — добавил турецкий министр.

Minval.az