Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о росте агрессии во внешней политике Китая. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

«В течение последних нескольких лет мы могли наблюдать то, что Китай стал вести более репрессивную политику внутри страны, а его внешняя политика стала более агрессивной. Это факт», — сказал глава американской дипломатии.

Блинкен отметил, что Вашингтон считает Китай государством, «которое располагает военным, экономическим и дипломатическим потенциалом, чтобы бросить вызов порядку, который США активно поддерживают и защищают». При этом он указал, что военная конфронтация противоречит интересам как Китая, так и США. Госсекретарь указал, что США не планируют сдерживать Китай, а лишь рассчитывают «поддерживать установленный порядок»

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