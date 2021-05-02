Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 2 мая этого года. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба сирийского лидера, пишет РИА Новости.

Согласно указу, под амнистию подпадают осужденные за такие преступления, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители. Указ подразумевает смягчение наказания в некоторых случаях. Например, приговор к смертной казни будет заменен на пожизненные каторжные работы. Тем же, кого приговорили к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет.

Отмечается, что амнистия не затронет осужденных за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм, который повлек за собой человеческие жертвы.

Согласно указу, на амнистию могут рассчитывать и те, кто скрывается от правосудия, если сдадутся органам власти.

В марте Асад подписал указ об амнистии лиц, уклонившихся от воинской службы.

Minval.az