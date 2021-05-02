Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил на фоне скандала с утечкой разговора главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа, что МИД не определяет внешнюю политику страны, а только исполняет намеченные высшим руководством линии внешнеполитического курса.

Ранее в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл бывший командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США.

«Нигде в мире министерство иностранных дел не задает внешнеполитический курс, которому будет следовать страна. Однако есть высшее руководство, которое определяет внешнюю политику, а МИД лишь является исполнителем»,- сказал Хаменеи, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, именно КСИР сыграл главную роль в том, чтобы Иран могу вести независимую от западных стран внешнюю политику.

Он отметил, что «заявления некоторых чиновников» относительно КСИР и генерала Сулеймани «поражают и огорчают». Хаменеи добавил, что подобные высказывания вторят «враждебным заявлениям» США, что недопустимо.

«Мы не должны говорить так, как будто не принимаем политику страны», — заключил верховный лидер.

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