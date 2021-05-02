Корреспондентка медиакомпании Deutsche Welle в Восточной Африке Мариэль Мюллер (Mariel Müller) пострадала от действий силовиков во время освещения мирной демонстрации в столице Кении в субботу, 1 мая. Для разгона группы активистов полиция начала стрелять по ним капсулами со слезоточивым газом. Две из них попали журналистке в ногу, пишет издание.

Журналистка указала силовикам на недопустимость их действий, однако те не отреагировали.

Акция протеста была направлена против полицейского насилия и жестких мер, принимаемых кенийскими властями для борьбы с распространением COVID-19. Демонстрация носила мирный характер, подчеркнула пострадавшая.

Действия силовиков являются актом полицейского насилия, заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). Любое нападение на СМИ необходимо расследовать, подчеркнул он. Кроме того, атаку на журналистку осудили Ассоциация иностранных корреспондентов в Восточной Африке и кенийское отделение Amnesty International.

Minval.az