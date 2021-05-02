Партия «Союз-90″/»зеленые», которая в данный момент находится в германском бундестаге на скамье оппозиции, опережает входящий в правящую коалицию блок из партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), сообщает «Немецкая волна».

Как следует из опубликованных в воскресенье, 2 мая, результатов опроса социологического института Kantar, проведенного по заказу издания Bild am Sonntag, «зеленым» свои симпатии на выборах готовы отдать 27% избирателей в Германии, а блоку ХДС/ХСС — 24%.

В то же время другой социологический институт — INSA — опубликовал данные опроса от 27 апреля, согласно которым «зеленых» и блок ХДС/ХСС готово поддержать равное число избирателей — по 23%. Далее следуют социал-демократы, также входящие сейчас в правящую коалицию. По данным Kantar, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отдают предпочтение 15% избирателей, а по данным INSA — 16%.

Популисты из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), записавшие в свою предвыборную программу требования об отказе ФРГ от валюты евро и выходе страны из Евросоюза, на данный момент набирают, по данным опросов, от 10 (Kantar) до 12% (INSA).

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