Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф извинился перед семьей бывшего командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касыме Сулеймани за свои слова в получившем широкий резонанс тайном интервью.

По словам Зарифа, которые приводит «Анадолу», его выражения, вызвавшие резонанс в политических кругах в Иране, используются некоторыми силами в качестве политического инструмента.

«Я прощаю всех, кто обвинял меня и клеветал на меня. Надеюсь, что великий иранский народ, все почитатели генерала и особенно великая семья Сулеймани простят меня», — заявил глава МИД.

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