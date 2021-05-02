Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди поздравил православных с Пасхой.

Проповедь Франциск проводил из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.

«Самые тёплые поздравления моим дорогим братьям и сёстрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!» — сказал он (цитата по ТАСС).

Вместе с этим Франциск выразил соболезнования в связи с трагедией в Израиле, где в результате давки на религиозной церемонии погибли 45 человек.

Minval.az