Правительство Индии в начале марта получало предупреждения от ученых об опасности нового, более заразного, штамма коронавируса и оставило их без внимания. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Форум научных консультантов, созданный правительством, предупредил индийских чиновников в начале марта о новом и более заразном варианте коронавируса, распространяющемся в стране», — сообщили изданию четверо специалистов-участников форума.

По их словам, они призывали руководство страны ввести ограничения, но не были услышаны.

Тем временем, по их словам, миллионы людей без масок посещали религиозные фестивали и политические митинги, которые проводил премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидеры правящей партии и оппозиционные политики.

Еще один эксперт анонимоно рассказал Reuters, что документ с предупреждением о новом опасном варианте коронавируса был передан высокопоставленному индийскому чиновнику, который подчиняется непосредственно премьер-министру страны, задолго до начала катастрофы с пандемией. Однако правительство также проигнорировало его.

Minval.az