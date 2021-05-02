Крупный пожар и взрывы произошли в воскресенье на химическом заводе в иранском городе Кум, сообщил представитель пожарной службы провинции Хамид Курейми.

«Мощный пожар разгорелся в промзоне на химическом заводе компании «Молдан» в 06.02 по местному времени», — заявил Курейми агентству Fars.

Пожар сопровождался несколькими взрывами и быстро распространялся, на место были стянуты 150 пожарных и 20 автомобилей. Часть завода эвакуировали.

По словам Курейми, огонь повредил два пожарных автомобиля, вследствие чего серьезно пострадали двое пожарных.

«Огонь потушен, мы не дали ему распространиться на другие склады, иначе мы увидели бы более масштабный пожар в промзоне», — заявил Курейми.



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