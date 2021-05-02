Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приступили к манёврам в Южно-китайском море с участием авианосной группы во главе с кораблём «Шаньдун». Об этом сообщил сообщил официальный представитель ВМС НОАК Гао Сючэн.

«На днях ВМС Китая сформировали авианосную группу во главе с авианосцем «Шаньдун» для проведения учений в соответствующей акватории Южно-Китайского моря», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Китая.

Эти учения проводятся в соответствии с годовым планом тренировки ВМС. Одна из ключевых задач манёвров — повышение боеспособности группировки «Шаньдун» с точки зрения защиты безопасности и интересов развития Китая.

Minval.az