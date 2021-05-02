Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе.
Об этом сообщили в NASA.
Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе.
Об этом сообщили в NASA.
Дата: 2021/05/02 11:06
Раздел: Мир
Просмотров:
45
Правительство Индии в начале марта получало предупреждения от ученых об опасности нового, более заразного, штамма коронавируса и
Крупный пожар и взрывы произошли в воскресенье на химическом заводе в иранском городе Кум, сообщил представитель пожарной службы
Еврокомиссия предлагает странам ЕС в качестве системы раннего предупреждения в борьбе с пандемией проверку сточных вод на наличие коронавирусов.
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приступили к манёврам в Южно-китайском море с участием авианосной группы во главе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар посетил штаб управления операцией Pençe-Şimşek в провинции Ширнак на юго-востоке страны.
В США и за их пределами подводят итоги первых 100 дней президентства Джо Байдена.
С начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро воскресенья составило 152 млн 199 тыс.
Президент США Джо Байден провел в Вашингтоне встречу с главой израильской службы внешней разведки «Моссад» Йоси Коэном.
Администрация президента США Джо Байдена раскрыла принятые его предшественником Дональдом Трампом правила нанесения ударов за пределами зон боевых действий, пишет The New