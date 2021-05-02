Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе.

Об этом сообщили в NASA.

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Флориды.

Crew Dragon коснулся воды в расчетные 2.57 по времени Восточного побережья США. Около шести с половиной часов назад корабль отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.

Minval.az