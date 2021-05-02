Президент США Джо Байден провел в Вашингтоне встречу с главой израильской службы внешней разведки «Моссад» Йоси Коэном. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

По его словам, встреча, прошедшая в пятницу, 30 апреля, не была запланирована заранее и была организована в короткие сроки, пока Коэн находился в Вашингтоне для других целей.

Как отмечает портал, 30 апреля Байден также провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом остается неизвестным, прошла ли встреча до или после телефонного разговора Байдена с Нетаньяху.

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