Администрация президента США Джо Байдена раскрыла принятые его предшественником Дональдом Трампом правила нанесения ударов за пределами зон боевых действий, пишет The New York Times.

Документ, принятый в 2017 году, содержит набор принципов, которыми американская сторона обязана руководствоваться во время проведения «контртеррористических действий» за рубежом.

В частности, речь идет об использовании беспилотников, а также регламентации действий спецназа. Например, согласно правилам, в ходе операций по борьбе с террористами военным следует отдавать приоритет не ликвидации противников, а их захвату для дальнейшего получения информации.

Газета отмечает, что обнародования принятых «тайно» правил пришлось добиваться через суд. В прошлом году раскрытия материалов добивался «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) совместно с самой The New York Times.

Minval.az