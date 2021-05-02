Министры иностранных дел Группы семи (G7) обсудят на первой за два года очной встрече в Лондоне с 3 по 5 мая способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье МИД Соединенного Королевства.

Как говорится в коммюнике, на встречу, помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, приглашен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

«Встреча G7 на следующей неделе продемонстрирует, как «Глобальная Британия» (концепция британского правительства, призванная продемонстрировать новую роль Великобритании после выхода из ЕС — прим. ТАСС) объединяет крупнейшие мировые экономики для противостояния совместным вызовам», — заявил по этому случаю глава Форин оффиса Доминик Рааб.

«Мы будем действовать для того, чтобы гарантировать справедливый доступ к вакцинам по всему миру, определим глобальные цели в области образования девочек, согласуем амбициозные глобальные действия по защите климата и разработаем новые методы по противодействию голоду», — добавил министр.

Как сообщается, перед началом пленарных заседаний, запланированных на 4 и 5 мая, Рааб проведет в понедельник двустороннюю встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Среди заявленных тем для обсуждения — торговые вопросы, Китай, Афганистан, Иран.

Помимо этого, в своей резиденции под Лондоном Рааб проведет две двусторонние встречи. Во время дискуссий с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги будет затронута тема углубления торгового сотрудничества и согласован совместный подход к безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. На встрече с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром будет обсуждена помощь, которую Лондон оказывает Индии в борьбе с новой волной пандемии.

В МИД Великобритании подчеркивают, что министерская встреча пройдет с соблюдением строгих противоэпидемических мер. Так, все участники дискуссий, члены делегаций и обслуживающий персонал будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус, на встречах будут соблюдаться нормы социального дистанцирования. Также обещается, что как во время пленарных заседаний, так и во время рабочих обедов и ужинов министров будут разделять перегородки из оргстекла.

Великобритания, которая председательствует в «семерке» в этом году, намерена провести в традиционном формате и саммит G7, который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В нем примут участие лидеры неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира, глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.

Кроме того, в феврале приглашение на встречу получила новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Minval.az