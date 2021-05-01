Вице-президент США Камала Харрис возглавит Национальный космический совет страны, говорится в ее заявлении в Twitter.

«Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом», — сообщила она.

Новый глава космического агентства НАСА Билл Нельсон приветствовал назначение Харрис.

«Вице-президент — идеальный человек для руководства космической политикой федерального правительства, которая становится все более сложной, так как в космосе присутствуют многие страны», — отметил Нельсон в официальном заявлении.

По его словам, «Харрис будет координировать усилия нашей страны, чтобы США продолжали лидировать в космосе».

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