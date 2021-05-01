Четырехлетняя индианка, которая живет в Катаре, установила мировой рекорд, быстрее всех назвав все химические элементы из таблицы Менделеева. Об этом в субботу на своем сайте сообщает газета The Peninsula Qatar.

Девочка вспомнила и назвала все элементы за 2,28 минуты и попала в Международную книгу рекордов (International Book of Records, один из аналогов Книги рекордов Гиннесса). Создатели сборника уточнили, что это является лучшим показателем среди детей.

По информации издания, девочка также выучила и назвала всех премьер-министров Индии, планеты солнечной системы и органы человека.

Minval.az