Управление по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при правительстве Турции (YTB) опубликовало очередной доклад о нарушениях прав этнических турков за рубежом в 2020 году.

Об этом написал в своем Twitter глава YTB Абдулла Эрен, передает «Анадолу».

Доклад под названием «Атаки на турецких граждан за рубежом» публикуется ежегодно с целью задействования механизмов международного противодействия угрозам безопасности, с которыми на фоне роста исламофобии и ксенофобии сталкиваются турки, в том числе, в странах Запада.

Согласно документу, число преступлений на почве ненависти в отношении турков за рубежом в 2020 году выросло на 53,7 процента по сравнению с годом ранее — до 389.

Учитывая тот факт, что информация о части нападений и угроз так и не была доведена до сведения госорганов, реальное число преступлений намного выше, отмечают авторы доклада.

По данным YTB, в 28 странах Америки, Европы и в Австралии в 2020 году было совершено 389 преступлений на почве неприязни к туркам.

Наибольшее число преступлений зарегистрировано в Германии – 205 случаев. Следом идут Франция – 40 случаев и Австрия – 37 случаев.

Преступления на почве ненависти к туркам особенно часто совершают ультраправые, а также пособники террористов РКК и армянские радикалы.

По меньшей мере 36 этнических турок получили ранения в 2020 году в результате преступлений на почве ненависти, 5 человек убиты, четверо из них в немецком Ханау.

В 2020 году зарегистрировано 25 случаев ущерба собственности турок. Совершены провокации в районе 5 мечетей, где совершают молитву и турки.

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