Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с таджикским и киргизским коллегами Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым выразил готовность оказать поддержку урегулированию конфликта между Таджикистаном и Киргизией, сообщил РИА Новости источник в МИД республики.

«Наш министр провел отдельные переговоры с главами МИД Таджикистана и Кыргызстана. Заявив, что самое большое наше желание — урегулирование проблемы между двумя братскими странами мирными методами, он отметил, что Турция готова оказать в этом вопросе необходимую поддержку, и выразил удовлетворение достигнутой договоренностью о перемирии», — сообщил источник.

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