Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд объявил космос зоной боевых действий и предупредил о том, что у России и Китая есть оружие, способное уничтожить американские спутники. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.

«Очевидно, что космос — это область боевых действий, такая же, как воздух, земля и море. Это то, что действительно осуществилось за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо нарушить работу наших спутников, либо уничтожить их», — заявил Реймонд.

По его словам, целью Космических сил является сдерживание, а не конфликт, который «начнется или распространится на космос».

Он также рассказал о том, что США намерены выступить в роли «диспетчеров» космоса и контролировать движения в нем, чтобы избежать катастроф на спутниках и других объектах.

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