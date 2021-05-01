Таможня Китая после обнаружения коронавируса на образцах приостановила прием продукции с российского судна, поставляющего рыбу в страну, сообщает ТАСС.

Как говорится в заявлении Главного таможенного управления (ГТУ) Китая, соответствующие меры применены в отношении траулера «Министр Ишков», перевозящего продукцию российского рыбопромышленного предприятия «Океанрыбфлот». Сотрудники таможни обнаружили вирус на восьми упаковках замороженной сайды, которые были выборочно изъяты из партии в качестве образцов для проверки. После этого ГТУ приняло решение о приостановке на две недели приема грузовых таможенных деклараций от этой компании.

Ранее в марте китайская таможня на неделю отказалась принимать импортные декларации от трех российских производителей морепродуктов из-за обнаруженного на внешней упаковке товаров коронавируса.

Проблемы с поставками рыбы в Китай начались в конце прошлого года. В декабре из-за коронавируса у грузчиков было приостановлено обслуживание иностранных судов в порту Далянь, последнем доступном для российских судов.

Из-за этого у производителей возникли проблемы с местами хранения рыбы. Власти Камчатки даже обсуждали с Японией возможность использовать ее мощности, хотя в Росрыболовстве указали, что обойдутся своими силами.

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