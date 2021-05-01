Число погибших в результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии увеличилось до 18, сообщила индийская газета Hindustan Times.

«По состоянию на 06:30 число погибших составило 18. Сразу после пожара было подтверждено 12 смертей», — сообщил представитель местной полиции.

По его словам, 12 пациентов, проходивших лечение в коронавирусном отделении, погибли в огне или из-за отравления продуктами горения. Пока не ясно, погибли ли остальные шесть пациентов во время пожара или при транспортировке в другие больницы.

Возгорание началось в отделении для больных COVID-19, его удалось ликвидировать в течение часа. Около 50 пациентов были спасены местными жителями и пожарными.

Minval.az