Личный номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона находится в свободном доступе в интернете в течение последних 15 лет, сообщает ВВС.

По данным издания, номер был опубликован в пресс-релизе аналитического центра в 2006 году, и, судя по всему, Джонсон до сих пор его использует.

Лидер лейбористов сэр Кир Стармер сказал, что это «серьезная ситуация, [которая] несет в себе угрозу безопасности. Но канцлер казначейства Риши Сунак отметил, что, насколько ему известно, «все протоколы безопасности были соблюдены».

При этом до сих пор непонятно, собирается ли премьер-министр сменить номер телефона. Сообщается, что высокопоставленные чиновники посоветовали ему изменить его, но Даунинг-стрит опровергла информацию о том, что Джонсон собирается это делать.

Как отмечается в материале, о доступности номера господина Джонсона впервые сообщил информационный бюллетень со сплетнями о знаменитостях «Popbitch». Пресс-релиз с контактами премьер-министра, распространенный в 2006, опубликовали, когда Джонсон был теневым министром высшего образования и депутатом парламента от округа Хенли. В пресс-релизе указывалось, что журналисты могут связаться с министром для дальнейших комментариев.

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