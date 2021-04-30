Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершил в пятницу четвертый полет над поверхностью Красной планеты. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на NASA.

«Марсианский вертолет осуществил четвертый полет, переместившись с большей скоростью и на большую дистанцию, чем ранее», — указывается в сообщении. Аппарату удалось сделать «большее [чем в ходе предыдущих полетов] количество снимков Красной планеты», которые позднее поступят специалистам американского космического ведомства.

Полет Ingenuity был изначально намечен на четверг, однако не состоялся из-за того, что аппарат не перешел вовремя в полетный режим.

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