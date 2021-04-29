Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что снятие каких-либо американских санкций с Ирана и смягчение политики давления на Тегеран не заставит исламскую республику «вести себя в соответствии с международными нормами».

«Я не могу понять, как вообще администрация может считать, что если снять санкции и отменить кампанию давления на иранцев, то они будут вести себя в соответствии с международными нормами», — цитирует Помпео RT со ссылкой на Al Arabiya.

По его мнению, он не знает, чем может закончиться смягчение жёсткого курса в отношении Ирана, который, по словам бывшего главы Госдепа, ответственен за поддержку йеменских хуситов.

Помпео также добавил, что администрация президента США Джо Байдена исключила хуситов из списка иностранных террористических организаций «не потому, что те перестали быть террористами, а потому, что не хотели умиротворить аятоллу».

Он также подчеркнул, что «иранцы могут воспринять это как признак слабости».

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