Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана.

«Вывод (войск) идет. На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин одобрил запрос Центрального командования ВС по временному развертыванию дополнительных средств для поддержания безопасного и выверенного вывода американских сил из Афганистана», — приводит ее слова «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

По словам заместителя пресс-секретаря, стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress «размещены в зоне ответственности Центрального командования для защиты американских (сил) и сил коалиции по мере их вывода».

Отмечается, что атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower продолжит выполнение текущей миссии и завершит ее только в июле.

«Оперативно-тактическая группа спецназа Сухопутных войск США будет временно размещена в Афганистане для содействия в обеспечении безопасности сил на земле», — сказала она.

Кроме того, она уточнила, что в администрации США остаются верны выводу всего американского контингента из Афганистана к 11 сентября этого года. Также она добавила, что «потенциальным противникам» необходимо знать, что в случае нападения на Америку при выводе войск, «мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».

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