Европарламент принял резолюцию по шагам, которые будут предприняты в случае нападения России на территорию Украины, сообщает Vesti.ru.

В случае вторжения России на территорию Украины Европарламент просит Евросоюз и его членов немедленно остановить импорт нефти и газа из РФ, исключить ее из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям олигархов и их семей, закрыть им въезд в ЕС.

548 депутатов представительной ассамблеи ЕС проголосовали за резолюцию «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику», против нее проголосовали 25 евродепутатов. 113 парламентариев воздержались.

Как и все остальные резолюции Европарламента относительно внешней политики и политики безопасности, эта носит исключительно рекомендательный характер, но оказывает политическое влияние на структуры ЕС и правительства стран союза.

Евродепутаты призвали Россию вывести свои войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над Крымом и Севастополем, гарантировать свободу судоходства и транзита через международный пролив к портам Азовского моря, выполнять положения Минских соглашений и конструктивно участвовать в Нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе.

Резолюция призывает снизить зависимость ЕС от российской энергетики – остановить завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» и прекратить «строительство спорных атомных электростанций Росатомом».

Кроме того, Европарламент призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального и всех лиц, задержанных во время протестов в его поддержку, и напоминает российским властям, что они несут полную ответственность за жизнь Навального.

Minval.az