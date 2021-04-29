В Женеве с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу состоялась церемония открытия нового здания генерального консульства Турции.

Церемония началась с минуты молчания в память об убитых армянскими террористами турецких дипломатах. Был озвучен государственный гимн Турции.

В церемонии приняли участие также президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, премьер-министр ТРСК Эрсан Санер и глава МИД Тахсин Эртугрулоглу.

Чавушоглу заявил, что Женева — важный город, где расположены офисы 36 международных организаций и свыше 300 НПО.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что генконсульство в Женеве было открыто еще в 1898 году с целью обеспечить нужды граждан и развития двусторонних связей.

Чавушоглу заверил, что генеральное консульство продолжит вносить вклад в развитие турецко-швейцарских отношений, а новое здание расположено в более удобной для граждан локации.

Министр отметил, что зал, где проходит официальная церемония, назван в честь убитого террористами ASALA в 1981 году турецкого дипломата Мехмета Саваша Йергюза.

«Убийство в 80-х годах турецких дипломатов, в том числе преступления террористической группировки ASALA, во многом предопределили мое решение стать дипломатом. Вновь чту память всех убитых дипломатов. Те, кто пытается поучать нас истории, закрывают глаза на преступления ASALA, что является лицемерием. Очередным наглядным примером тому стали события в США. В Лос-Анджелесе выпустили на свободу армянского террориста Сасуняна, и на это все закрыли глаза. А последующее заявление общеизвестны», — цитирует Чавушоглу «Анадолу».

Minval.az