Молодая женщина умерла в Германии после вакцинации от коронавируса препаратом, разработанным британо-шведской компанией AstraZeneca (позднее переименованная в Vaxzevria) совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщает WDR.

Инцидент произошел в округе Херфорд в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. 32-летняя немка умерла 9 марта, через несколько дней после вакцинации против COVID-19. Проведенное вскрытие и дополнительное изучение тела подтвердили подозрение, что она скончалась от побочных эффектов: причиной смерти стало нарушение свертываемости крови с последующим кровоизлиянием в мозг.

В Херфорде заявили, что глубоко обеспокоены произошедшим. «С помощью вакцинации она хотела защитить себя и, прежде всего, других людей», — указали в администрации округа.

Minval.az