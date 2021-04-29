Сертификаты о вакцинации должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум в 12 месяцев. Такое требование содержится в переговорной позиции Европарламента (ЕП), утвержденной на сессии ЕП в Брюсселе.

«В четверг Европарламент принял свою переговорную позицию по предложению о выдаче сертификата, подтверждающего право на свободное передвижение в Европе во время пандемии. Депутаты Европарламента согласились с тем, что новый «сертификат ЕС COVID-19″ — вместо цифрового зеленого сертификата, предложенного Еврокомиссией, — должен действовать в течение 12 месяцев, а не дольше», — отмечается в документе.

Депутаты подчеркивают, что «сертификаты не будут служить ни проездным документом, ни предварительным условием для осуществления права на свободное передвижение». «Обладатели сертификата не должны подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, таким как карантин, самоизоляция или тестирование. Во избежание дискриминации в отношении тех, кто не привит, и по экономическим причинам страны ЕС должны обеспечить всеобщее, доступное, своевременное и бесплатное тестирование», — считают депутаты ЕП.

Что касается вакцин, то «государствам — членам ЕС предстоит решить, принимают ли они также сертификаты о вакцинации, выданные в других странах, для вакцин, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях», отмечает ЕП.

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