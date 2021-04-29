«На протяжении 200 лет вакцины защищали нас от серьезных болезней. Так и с вакциной против коронавируса. Вакцины ведут нас к устойчивости», заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн брифинге посвященном ситуации с COVID-19 в Европейском регионе.

Клюге отметил, что 5.5% жителей европейского региона переболели COVID-19, а свыше 7% прошли полную стадию вакцинации, но он также добавил, что угроза все равно остается.

«Вакцины спасают жизни. Они и меняют ход пандемии и помогают с ней справится. Без эпидемиологического надзора мы не сможем выявлять новые варианты коронавируса. Если мы хотим взять вверх над болезнями, мы должны проводить плановые вакцинации. Вакцинация изменит ход истории » — заявил он.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ также затронул тему индийского штамма и рассказал о сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где заражения COVID-19 бьют рекорды каждый день. «Очень важно понимать, что ситуация в Индии может произойти в любой стране. Когда охват вакцинации низок, это вызывает «шторм» в любой стране. Солидарность в данной ситуации очень важна… Многие страны, в том числе страны Европейского Союза оказывают помощь Индии в виде предоставления лекарств и других необходимых медикаментов.» — сказал Клюге.

Minval.az