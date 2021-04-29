Власти Германии захотели быстро достроить и ввести в эксплуатацию российский экспортный газопровод «Северный поток-2», сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера.

По словам политика, Германия по-прежнему нуждается в надежных поставках газа из России. «40 процентов потребностей спроса газа в Европейском союзе приходится на Россию. Поэтому мы хотели бы как можно скорее ввести в эксплуатацию новый «Северный поток — 2″», — отметил Кречмер.

28 апреля Европарламент представил проект резолюции, в которой говорится о необходимости отказаться от поставок энергоресурсов, в первую очередь нефти и газа, из России, а также заморозить проект по строительству «Северного потока-2». Такая мера представлена как способ давления на Москву, чтобы она прекратила дестабилизировать ситуацию на Украине и проявлять враждебность в отношении стран — членов Евросоюза.

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