Президент США Джо Байден заявил, что ключевая террористическая угроза для страны исходит изнутри государства — от «белых расистов», передает ппресс-служба Белого дома.

Такое заявление он сделал во время своего выступления перед членами обеих палат Конгресса Соединенных Штатов.

«Мы не будем игнорировать то, что определили наши собственные спецслужбы: самая смертельная террористическая угроза для родины сегодня исходит от терроризма, поддерживающего превосходство белой расы», — сказал Байден.

По его словам, Вашингтон «будет оставаться бдительным по отношению к угрозам для Соединенных Штатов, откуда бы они ни исходили».

Ранее Байден встал на колено в знак солидарности с протестующими против расизма.

До этого он заявил, что системный расизм в США имеет место уже более 200 лет. Глава Белого дома указал, что принцип равенства никогда не был воплощен в государстве в полной мере. Политик отметил, что в стране постоянно велась борьба «идеи о том, что все созданы равными» и «расизма», который «разобщает» американцев.

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