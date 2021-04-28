«Спорный момент, возникший в связи со стулом на церемонии встречи президента Евросовета и президента Еврокомиссии в ходе их визита в Турцию, никак не связан со Стамбульским соглашением и позицией Еврокомиссии».

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Билгич, комментируя спорный момент, возникший в ходе последнего визита в Турцию президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Он отметил, что известное событие произошло из-за халатности и того, что не был согласован протокол с ЕС: «Турция действовала в связи с протокольными требованиями ЕС и в протокольных правилах, которые действуют в Турции, не делают различий в половой принадлежности между руководителями. Поэтому никто не должен ставить под сомнение гостеприимство Турции, имеющей славные дипломатические традиции» (цитата по АПА).

Minval.az