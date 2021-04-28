В США умер астронавт Майкл Коллинз, командир первой миссии на Луну.

Коллинзу было 90 лет. Причиной его смерти стал рак, приводит «Медуза» сообщение его семьи.

Майкл Коллинз был командиром экипажа «Аполлона-11» в июле 1969 года. Он пилотировал командный модуль на орбите Луны, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на поверхность спутника Земли.

Сам Коллинз на поверхности Луны так и не побывал, вскоре после полета «Аполлона-11» закончив карьеру астронавта (хотя он мог претендовать на участие в миссии «Аполлон-17», когда люди в последний раз в истории высаживались на Луну). Впоследствии Коллинз работал в Белом доме и в Смитсоновском институте США.

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