Факт оккупации земель Азербайджана со стороны Армении и нарушения Ереваном норм международного права подтвержден международными структурами.

Об этом заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп в среду на мероприятии на тему «Роль парламентов в укреплении международного мира и стабильности», организованном в режиме видеоконференции по инициативе парламента Туркменистана, передает «Анадолу».

По его словам, Турция воспринимает Армению в качестве государства, действующего необдуманно и представляющего риск и угрозу для Азербайджана и региона в целом.

«Поддержка Турцией Азербайджана – это не только показатель дружбы и братства двух стран, но и свидетельство оправданности позиции Баку на фоне угрозы региональному миру», — подчеркнул Шентоп.

Шентоп отметил, что Турция готова внести вклад в безопасность других стран, вести борьбу за мир и стабильность на международной арене.

Анкара может реализовать инициативы по урегулированию конфликтов в регионе и мире, отметил спикер турецкого парламента.

«Помимо содействия усилиям ООН и региональных организаций по наращиванию потенциала, с отдельными государствами реализуются двусторонние программы, а также заключаются соглашения о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Турция открыта для сотрудничества», — добавил Шентоп.

Minval.az