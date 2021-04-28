Резистентность к антибактериальным препаратам возросла в мире из-за активного использования таких лекарств пациентами, заразившимися новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила в среду представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на IV Международном симпозиуме «Единое здоровье».

«Во время пандемии уже сейчас мы видим, что антибиотикорезистентность все больше растет в результате лечения пациентов с коронавирусом, — сказала она. — Нам нужно проводить научные исследования, чтобы помочь миру бороться с этой эпидемией, выработать гибкий подход и упростить борьбу с будущими эпидемиями».

Вуйнович добавила, что резистентность к антибактериальным препаратам угрожает современному миру, так как препятствует борьбе с распространением иных инфекций. «Главная цель страновых представительств ВОЗ — осведомлять и информировать население в отношении антибиотикорезистентности, эта тема находится в центре внимания руководства стран, специалистов, нам нужно координировать свои усилия, чтобы остановить распространение устойчивости к препаратам», — отметила она.

Minval.az